Il Modena Calcio è stato rilevato da Carlo Rivetti

Carlo Rivetti, presidente e direttore creativo di Stone Island, ha deciso di puntare sul mondo del calcio. Se ne parlava già nei giorni scorsi e ora è stato ufficializzato che il Modena Calcio ha cambiato proprietà passando dalla Kerakoll di Romano Sghedoni a Rivetex, la holding finanziaria della famiglia Rivetti. Rivetti ha accelerato le operazioni e ha chiuso l’accordo, che lo ha visto rilevare il 100% delle quote.

Dal comunicato si può leggere:“La famiglia Rivetti è da tempo legata a Modena e al suo territorio, dove opera peraltro la società Sportswear Company, che grazie al lavoro straordinario delle persone che ne fanno parte è diventata un importante player internazionale nel campo dell’abbigliamento maschile alto di gamma. La famiglia Rivetti, con l’acquisto delle quote del Modena F.C. 2018 vuole ribadire la sua stima e impegno per il territorio e soprattutto la riconoscenza per i successi imprenditoriali che in questa terra sono nati e si sono sviluppati, sottolineando che si tratta di un’operazione personale, tramite la holding Rivetex, completamente slegata dalle altre attività industriali che li vede coinvolti”.

Inoltre, secondo quanto riportato dalle comunicazioni Consob, Rivetti ha comprato il 2,8 per cento di Moncler. Lo scorso dicembre erano già stati stretti degli accordi che avevano portato il gruppo proprietà di Remo Ruffini ad acquisire Sportswear Company, la società controllante di Stone Island appartenente alla famiglia Rivetti per il 70%.