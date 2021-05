Poste Italiane, approvato il bilancio di esercizio

Si è riunita a Roma, sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco).



Si segnala che – in considerazione dell’emergenza sanitaria tuttora in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) – l’intervento degli Azionisti in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), a cui sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.



Nel corso dell’Assemblea ordinaria è stato innanzi tutto approvato il bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31 dicembre 2020 e presentato il bilancio consolidato.



Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo per l’intero esercizio 2020 pari a 0,486 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,324 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell’acconto di 0,162 euro per azione già pagato nel mese di novembre 2020. Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 23 giugno 2021, previo stacco della cedola n. 8 in data 21 giugno 2021 e record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) in data 22 giugno 2021.



L’Assemblea ordinaria ha quindi:

approvato, con voto vincolante, la politica di remunerazione adottata dalla Società per l’esercizio 2021 in materia di remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, comprensiva delle linee guida sulla politica in materia di remunerazione e incentivazione 2021 del Patrimonio BancoPosta;

espresso voto favorevole, di carattere non vincolante, sulla relazione sui compensi corrisposti nel corso dell’esercizio 2020;

approvato i Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;

approvato il rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta, per un massimo di 20 Risk Takers di BancoPosta, fino ad un massimo del 2:1.

Da ultimo, in parte straordinaria, l’Assemblea – tenuto anche conto della comunicazione rilasciata dalla Banca d’Italia, nell’ambito della quale l’Autorità non ha formulato osservazioni in merito all’operazione in questione – ha deliberato la rimozione del vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta dell’insieme di attività, beni e rapporti giuridici costituenti il ramo d’azienda inerente le carte di debito, attualmente in essere, associate ai conti correnti BancoPosta.