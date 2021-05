Prima campagna McCann per Equilibra: un invito a rispettare la propria natura e il proprio benessere ogni giorno

La calciatrice della Nazionale italiana Cecilia Salvai è la testimonial della campagna che inaugura un nuovo posizionamento contro i pregiudizi

Equilibra, brand Unilever, punto di riferimento nazionale nel settore del personal care naturale e degli integratori alimentari, torna in comunicazione con un nuovo posizionamento che promuove un benessere che nasce prima di tutto dal rispetto verso se stessi. La nuova direzione intrapresa dal brand viene sintetizzata nel payoff “Rispetta la tua natura” esprimendo tutta l’attenzione verso il benessere naturale che si riflette anche nei prodotti Equilibra. In particolare, la linea in comunicazione è quella a base di Aloe vera. È la prima campagna per Equilibra firmata da McCann Worldgroup Italia che ha recentemente acquisito la gestione creativa del brand. Attraverso la voce di Cecilia Salvai, calciatrice della Nazionale Italiana di cui il brand è sponsor, lo spot TV racconta una nuova idea di bellezza che non insegue modelli imposti, ma è un invito a seguire la propria natura per trovare il benessere. Nello spot la Salvai è impegnata in un dribbling contro i pregiudizi di fronte ai quali si è trovata nella vita, una battaglia che, come lei, affrontano quotidianamente tante donne. L’unico modo di vincerla è rispettare la propria natura sia metaforicamente sia fisicamente, con una linea di prodotti che rispetta il nostro corpo e regala un benessere tutto naturale. Per dare vita all’idea l’agenzia ha scelto il talento di una giovane regista, Giada Bossi che, con originalità e dinamismo, ha saputo raccontare la spontaneità e la grinta delle donne che scelgono di essere se stesse. McCann Worldgroup Italia ha curato la creatività e lo sviluppo strategico del progetto di comunicazione che si articolerà in diversi touchpoint, concentrandosi principalmente su TV, digital e social.