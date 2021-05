Nanoparticelle di carbonio luminescenti: scoperta struttura e potenziali funzioni per la nanomedicina

Uno studio guidato dall’Università di Trieste, in collaborazione con Elettra Sincrotrone e

CIC biomaGUNE, pubblicato su Nature Communications, ha analizzato la struttura delle nanoparticelle di carbonio portando alla luce potenziali sviluppi per la diagnostica per immagini e la nano-medicina

Una ricerca guidata dall’Università di Trieste, in collaborazione con

Elettra Sincrotrone Trieste e CIC biomaGUNE, San Sebastian in Spagna, e pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communications, ha esaminato la struttura delle nanoparticelle di carbonio – “carbon nanodots” – che promettono di essere di particolare interesse per il campo biomedico e per i settori della diagnostica per immagini e della nano-medicina.

Il professor Maurizio Prato, ordinario di chimica organica dell’Università degli studi di Trieste, assieme al dottorando Francesco Rigodanza e agli assegnisti Francesca Arcudi e Luka

Đorđević, in collaborazione con Heinz Amenitsch e Max Burian di Elettra Sincrotrone Trieste, ha

studiato il processo di formazione dei nanodots monitorandone le caratteristiche strutturali,

chimiche e fotofisiche. In particolare, i ricercatori guidati dal professor Prato, hanno monitorato

l’evoluzione delle nanoparticelle durante la loro sintesi osservandone dimensioni, forma,

luminescenza e gruppi funzionali presenti sulla loro superficie. È stato inoltre possibile

confermarne la struttura composta da una parte interna più dura e una esterna più flessibile.

Questi risultati potranno essere utili alla comunità scientifica internazionale per la comprensione

completa del loro meccanismo di formazione, ponendo basi solide per la progettazione di

nanoparticelle con caratteristiche ad hoc per applicazioni in ambito biomedico.

Scoperti a metà degli anni 2000, i nanodots sono oggi al centro della ricerca nell’ambito delle

nanoscienze per le loro eccellenti proprietà fisiche e chimiche di biocompatibilità, solubilità in

acqua, facilità di sintesi e modifica funzionale della superficie.

I ricercatori si sono soffermati in particolare sulla loro luminescenza: i nanodots, infatti, hanno un

nucleo che ospita i cosiddetti cromofori che conferiscono loro proprietà luminescenti che li rende

candidati ideali per la diagnostica per immagini. L’imaging biomedico è infatti il campo di

applicazione più promettente: attraverso la modifica strutturale dei nanodots, essi possono essere

usati per sviluppare agenti di contrasto per la risonanza magnetica.

Inoltre, da studi precedenti effettuati nello stesso laboratorio, è emerso che, legando molecole

terapeutiche ai nanodots, questi possono essere usati per veicolare in modo mirato i farmaci

(intelligent drug delivery) aprendo nuovi scenari nel campo della nanomedicina. In linea di

principio, sarebbe possibile sintetizzare particolari nanoparticelle di carbonio capaci di individuare

cellule tumorali e ancorarsi selettivamente solo a esse, senza produrre danni a cellule sane.

“Per studiare queste applicazioni – precisa Maurizio Prato, professore ordinario di chimica

organica dell’Università degli studi di Trieste – sarà importante stabilire il profilo di biosicurezza

e verificare in maniera incontrovertibile l’innocuità dei carbon nanodots. Gli studi finora condotti

non hanno riscontrato effetti tossici, ma continueremo a indagare. La nanomedicina promette di

rivoluzionare la medicina tradizionale grazie alle potenzialità dei nanomateriali, ma stiamo

compiendo appena i primi passi in questa direzione. La nano-oncologia, che mira a migliorare

l’efficacia dei tradizionali farmaci antitumorali, potrebbe rappresentare la nuova frontiera nella cura di queste patologie.

Lo studio riportato in Nature Communications fa parte di uno percorso più ampio compreso nel

progetto “e-DOTS”, finanziato dalla Comunità Europea come ERC Advanced Grant. È questo il

secondo progetto ERC vinto dal prof. Prato. Il primo, dal nome “CARBONANOBRIDGE”, era stato

finanziato nel 2008 e riguardava lo studio di interazione dei nanotubi di carbonio con il sistema

nervoso.

Il professor Maurizio Prato è ordinario di chimica organica presso il Dipartimento di scienze

chimiche e farmaceutiche dell’Università degli studi di Trieste dal 2000. Chimico organico, Prato è

punto di riferimento a livello internazionale della funzionalizzazione di nanoforme del

carbonio. Partito con lo studio della reattività dei fullereni, è passato a esplorare la reattività dei

nanotubi di carbonio. Questo lavoro, di pura chimica organica, ha aperto la strada verso

collaborazioni costruttive con chimico-fisici, biologi, medici e ingegneri: il risultato è stato l’accesso

a un’interessante serie di applicazioni in vari settori interdisciplinari, soprattutto dell’energia e della medicina.