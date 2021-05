Premio Sila, ecco i vincitori

Jonathan Bazzi, autore di “Febbre”, edito da Fandango è il vincitore della sezione letteratura del Premio Sila ’49; Stefano Mancuso è, invece, il vincitore del premio Economia e Società con “La nazione delle piante” (Laterza); Il premio alla carriera, infine, è stato attribuito ad Anna Bonaiuto, attrice teatrale e cinematografica, friulana di nascita, napoletana d’origine. “Abbiamo atteso tanto – dice Gemma Cestari, direttrice del Premio – e adesso ci ritroviamo a celebrare la fine dell’edizione 2020 nel bel mezzo del 2021. Ma non volevamo una premiazione online, la presenza, il pubblico, la connessione che si crea tra i premiati e le persone sono tutto per questa manifestazione. Abbiamo aspettato che la pandemia frenasse per dare alla città, a tutti, quello che ci si aspetta da noi: la cerimonia di premiazione, la lectio magistralis, le conversazioni fra grandi relatori. Una normalità che sembrava diventata impossibile da recuperare, e che invece finalmente ritroveremo. E siamo certi che sarà valsa la pena rimandare di qualche mese il nostro gran finale”.Anche quest’anno, infatti, tutti gli eventi legati alla conclusione dell’edizione 2020 avranno luogo nella città “vecchia” di Cosenza – “Il centro storico in particolare – aggiunge Cestari – con il quale abbiamo un legame strettissimo e nel cuore del quale abbiamo voluto il nostro quartier generale, la sede della Fondazione Premio Sila. La lectio magistralis di Anna Bonaiuto e la cerimonia di premiazione all’Arenella – spiega la direttrice – la presentazione del libro vincitore del Premio Economia e Società, alla Villa Vecchia. Sono luoghi importanti, bellissimi, significativi che meritano attenzione, cura, meritano di essere vissuti”.

Sono tre, dunque, gli incontri previsti, che chiuderanno un’edizione (la nona) sfortunata dal punto di vista dell’organizzazione e della logistica, con la terza ondata della pandemia che ha impedito la consueta conclusione nell’autunno del 2020, “ma fortunatissima sul fronte della qualità dei libri e degli autori e straordinaria per quanto riguarda le personalità che riceveranno i premi per le due sezioni e il premio alla carriera” precisa Cestari.