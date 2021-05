Nico Rosberg è il nuovo Brand Ambassador di Continental

Continental ha annunciato che Nico Rosberg, campione del mondo in Formula 1 nella stagione 2016 e ora proprietario del team Rosberg Xtreme Racing nel campionato Extreme E (dedicato ai suv elettrici), sarà brand ambassador. Il tedesco e Continental hanno già un punto in comune, ovvero il supporto al campionato Extreme E, ma intravedono nel loro rapporto altre opportunità per accrescere la loro influenza nel campo del settore automotive e dell’automobilismo sportivo.

“Nico Rosberg e Continental sono una coppia perfetta”, dice Philipp von Hirschheydt, responsabile della divisione Replacement Tires EMEA di Continental. “Rosberg ha ottenuto un enorme successo nel Motorsport, è il simbolo di prestazioni di guida di altissimo livello ed è impegnato su più fronti a favore della protezione dell’ambiente. Analogamente Continental, in qualità di fornitore e produttore leader di pneumatici premium, rappresenta un modello di riferimento per la sicurezza e le massime prestazioni in tutte le situazioni di guida. Inoltre, come Gruppo, stiamo portando avanti una strategia di sostenibilità particolarmente rigorosa: oltre ad essere all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni tecnologiche ecocompatibili, ci siamo prefissati obiettivi estremamente precisi in termini di pratiche commerciali sostenibili a impatto zero in tutta la filiera”.

“Sono molto orgoglioso di lavorare con un partner che mette la sostenibilità, la tecnologia e la sicurezza al centro delle sue attività. Continental si impegna fortemente nella mobilità sostenibile, proprio come me, e lo sviluppo e l’innovazione nel settore pneumatici sono fondamentali in questo senso. È importante che alla base di una collaborazione ci siano valori condivisi e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme”, aggiunge Nico Rosberg.

Continental

In Italia Continental lavora da diversi annicon l’agenzia FCB Partners per la comunicazione pubblicitaria e digitale.

Continental sta lavorando, dal punto di vista ambientale, alla trasformazione del suo processo di produzione al fine di raggiungere un risultato prossimo alle emissioni zero entro il 2040. Inoltre la società punta a ridurre il consumo di acqua e in generale di energia con un target migliorativo del 20% rispetto a oggi, con scadenza l’anno 2030.