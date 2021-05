Roger Federer tra i testimonial di “Lifewear: made for all”, lanciata da Uniqlo

Il brand di abbigliamento Uniqlo lancia “LifeWear: Made for All“, una campagna multimediale che vede protagonisti, tra gli altri, la leggenda del tennis Roger Federer, l’artista di New York Futura, la campionessa di tennis da tavolo del team Uniqlo Svezia Anna-Carin Ahlquist e il direttore artistico di Uniqlo U Christophe Lemaire.

La campagna è stata creata internamente dalle divisioni Global Creative Lab di Portland e New York, in collaborazione con il team Must Be Something

Rogere Feder e Uniqlo

Roger Federer è l’ambasciatore di questo marchio da oltre un anno. Uniqlo ha rilevato Roger Federer come suo principale sponsor nel mondo dello sport.

La campagna pubblicitaria presenta l’artista di New York Futura con il suo Designer Christophe Pensiero e tantissimi altri nomi noti in questo mondo. Lo slogan “Lifewear: made for all” chiarisce i concept e le idee con il quale è stata realizzata la nuova linea di abbigliamento Uniqlo, concepita dal presidente della creatività globale di questo marchio John Jay.

La leggenda del tennis, per l’occasione ha dichiarato: “Sostengo la filosofia LifeWear dell’azienda. La missione del LifeWear va oltre la creazione di abbigliamento di alta qualità: si tratta di migliorare la vita di tutte le persone, in tutto il mondo”.

La filosofia di Uniqlo

Nel cortometraggio, i protagonisti esprimono i concetti alla base del “Lifewear”, la filosofia di Uniqlo in materia di abbigliamento, radicata nella convinzione che un design razionale ed eccellente, combinato alle migliori tecniche di produzione moderna, possa creare abiti di alta qualità e a un prezzo accessibile. Il risultato è che siano soddisfatte le esigenze di uno stile di vita quotidiano di tutti. Una filosofia però che va oltre il prodotto ma che nasce come forza positiva per aiutare le persone a vivere una vita migliore.

Tra gli altri sostenitori dell’idea secondo cui il LifeWear possa avvantaggiare nel quotidiano ognuno di noi, anche la squadra di soccorso alpino milanese CNSAS e alcuni dipendenti dell’azienda, che hanno scelto di condividere il loro punto di vista sul concetto di LifeWear all’interno di una serie di interviste realizzate ad hoc.