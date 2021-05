Marina Macelloni nominata presidente della Fondazione Paolo Murialdi

La Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi ha scelto Marina Macelloni come nuovo presidente. Lo ha decretato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in adempimento delle intese tra i soci fondatori (Fnsi, Casagit, Inpgi, Cnog) che prevedono la rotazione al vertice. Marina Macelloni prende il posto di Vittorio Roidi, che nel CdA rappresenta la Federazione Nazionale della Stampa e che ha guidato la Fondazione per oltre un anno.



La Macelloni è stata scelta all’unanimità, che rappresenta in Consiglio di Amministrazione l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani di cui è anche presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo dell’anno in corso che prevede un importante convegno scientifico, in programma il 14 giugno, in occasione del 15° anniversario della scomparsa di Paolo Murialdi, nel quale si farà il punto sugli studi storici del giornalismo e sul futuro della professione.