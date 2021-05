Michael Mullaney, nominato vice president Buyer Development di Index Exchange nella regione EMEA

Index Exchange, x Exchange, uno dei maggiori marketplace pubblicitari indipendenti al mondo, con la decisione di introdurre il nuovo ruolo di vice president Buyer Development, conferma l’impegno nel voler continuare a credere nell’innovazione e nella fiducia nel mercato programmatico.

Index Exchange ha uffici disseminati a Londra, Parigi, Düsseldorf, Milano e Madrid e ha deciso di introdurre questo nuovo ruolo anche per concretizzare i recenti sforzi nel consolidare i rapporti con le maggiori holding e agenzie e i principali brand sul mercato.

L’ultimo incarico di Mullaney è stato quello di direttore Business Development per Shutterstock. Con 26 anni di esperienza alle spalle, Mullaney ha lavorato per The Economist, Yahoo! Inc. e Amobee. Avendo lavorato negli Stati Uniti, in Asia e in Medioriente, la sua esperienza è di livello globale.

“Sono entusiasta di avere Michael nel team di Exchange”Evan Krauss, vice president senior Buyer Development per Index Exchange, ha affermato “Sono entusiasta di avere Michael nel team di Exchange”.

“Index Exchange è cresciuta per diventare una delle aziende pubblicitarie più importanti al mondo, offrendo soluzioni sempre innovative e ricorrendo alla trasparenza come mezzo per ottenere risultati tanto per i buyer quanto per i publisher”, spiega Mullaney.

Mullaney lavorerà nella sede di Londra dove riporterà direttamente a Evan Krauss .