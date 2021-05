Simonini (Anas): al via l’investimento da 1 mld per digitalizzare le nostre strade

Al via un investimento complessivo di 1 miliardo di euro per digitalizzare le strade italiane, di cui è in corso una prima fase con un investimento di circa 250 milioni. Lo ha annunciato l’amministratore delegato e direttore generale di Anas, Massimo Simonini, nella foto, nell’analisi rilasciata all’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia, in occasione del webinar online ‘La mobilità del futuro’. A essere interessati sono “alcuni dei più importanti assi strategici del Paese – ha spiegato – l’itinerario E45-E55 ‘Orte-Mestre’, in Veneto la statale 51 ‘di Alemagna’, in Sicilia la Tangenziale di Catania e la A19 ‘Autostrada Palermo-Catania’, nel Lazio le autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’, A91 ‘Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino’ e la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’”. La sostenibilità, ha sottolineato Simonini, “sarà fondamentale nel progetto, che includerà anche la creazione di ‘Green Island’, ovvero aree funzionali ad «alimentare tutti gli apparati della stessa Smart Road tramite generazione di energia sostenibile” e in cui “saranno installati sistemi di ricarica veicoli e sistemi di ricarica di droni per il monitoraggio e le ispezioni di opere civili e della strada”.