Fs: M5s, risultati notevoli, auspicabile continuità guida

“Nonostante tutti i problemi legati alla situazione economica, nel 2020 FS si e’ confermata primo gruppo industriale per investimenti tecnici con una somma di 9 miliardi, del 5% piu’ alta rispetto all’anno prima. Inoltre, nonostante le difficolta’ legate al Covid-19, i ricavi sono stati pari a 10,8 miliardi: un dato da non sottovalutare, nell’anno del lockdown e delle limitazioni”. Cosi’ i senatori M5S in commissione Lavori Pubblici e Trasporti. “In piu’ – aggiungono in una nota – c’e’ da sottolineare il grande lavoro fatto in termini di sviluppo sostenibile e riconversione green dell’intera attivita’ dell’azienda. In generale, questo triennio ha affermato FS come gruppo decisivo nel contributo allo sviluppo del sistema paese. E lo diverra’ ancora di piu’ nel futuro prossimo, con l’Italia impegnata in investimenti infrastrutturali e trasportistici senza precedenti. Per tale motivo, sarebbe bene dare continuita’ all’attuale corso del gruppo FS. Cambiarne la guida, potrebbe rappresentare un rimescolamento di carte pericoloso, visti i notevoli risultati raggiunti. Come M5S riteniamo auspicabile pertanto una continuita’ sulla base degli obiettivi di rilancio fissati in questo triennio”.

ANSA