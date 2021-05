Bellussi: nasce Bullussì. Leo Burnett e Starcom per rilanciare il Cuvée Prestige

Bellussi, azienda vinicola in Valdobbiadene, ha avviato il processo di rebranding, con un nuovo naming e una nuova etichetta e una campagna pubblicitaria divisa in più fasi.

A lanciare il suo Cuvée Prestige saranno 8Design, per la creatività e Starcom per il media, entrambe società del gruppo Publicis. 8Design è la unit dedicata al design di Leo Burnett.

Il naming scelto è Bellussì, “un nome unico, memorabile, capace di creare awareness per il marchio, rafforzato dal sì finale. Un sì che è un’affermazione positiva, un inno all’ottimismo, un invito a godersi la vita e i suoi piaceri”.

Anche l’etichetta è stata ripensata per donare alla bottiglia un nuovo look che sia più iconico e contemporaneo, mantenendo però i colori caratteristici del prodotto e mettendo in risalto il sì di Bellussì in oro.

Nella campagna la bottiglia è sempre protagonista della comunicazione e il primo flight è già on air con una prima fase rivolta ai buyer della distribuzione per accelerarne il sell-in.