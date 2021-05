Angelina Jolie per il National Geographic, foto unica per il World Bee Day

L’attrice e attivista, testimone Guerlain, Angelina Jolie, è la protagonista di un’intervista e un servizio fotografico per National Geographic, in occasione del World Bee Day, che si celebra il 20 maggio 2021.

L’obiettivo del servizio, che ha colpito l’attenzione di tutti per la sua originalità, è quello di accrescere l’attenzione sulla conservazione delle api e sul programma che ha come scopo la formazione di donne apicoltrici in tutto il mondo. L’intervista, infatti, si concentra sul coinvolgimento della Jolie nell’iniziativa Guerlain x UNESCO Women for Bees, che promuove l’imprenditoria ed emancipazione femminile insieme alla conservazione della biodiversità. Entro il 2025, il programma mira a costruire 2.500 alveari in 25 riserve della biosfera dell’UNESCO e una crescita di 125 milioni di api.

Inoltre, per attirare maggiore attenzione sulla Giornata mondiale delle api – istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 – Indira Lakshmanan, senior executive editor di National Geographic, ha realizzato un’intervista esclusiva con Angelina Jolie, che ha vissuto in prima persona il legame tra l’ambiente, insicurezza alimentare e sfollamento umano in tutto il mondo. L’attrice ha anche dato vita a una fondazione che prende il nome dal figlio maggiore, Maddox, attraverso la quale, da 17 anni, sostiene le comunità locali in Cambogia con l’obiettivo di combattere la deforestazione e disboscamento illegale che minaccia le api, altri animali selvatici e l’ecosistema nel suo complesso.

Elemento cruciale del servizio del National Geographic è la selezione esclusiva di immagini straordinarie della Jolie, vestita con un abito di Gabriela Hearst e con orecchini White/Space Jewelry, ricoperta da api. Il fotografo e apicoltore del National Geographic Dan Winters è stato ispirato da un ritratto realizzato da Richard Avedon nel 1981: “L’apicoltore”.