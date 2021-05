Turatti Group sceglie Nimai per il riposizionamento del brand

Enrico Gribaudo

Sarà Nimai a rinnovare la brand identity e le properties online di Turatti Group, la multinazionale leader nella progettazione e nella realizzazione di linee di produzione e macchinari per l’industria alimentare.

L’agenzia di marketing e comunicazione, guidata da Tommaso Stefani, dovrà ripensare l’immagine corporate dell’azienda che ha oltre 150 anni di storia e far confluire i contenuti in un’unica piattaforma che sia intuitiva, user-friendly e market-oriented.

Nella prima fase l’agenzia punta a creare una nuova brand identity, che rispecchi l’evoluzione dell’azienda negli anni. L’obiettivo è di rafforzare il posizionamento focalizzandosi su temi si estrema attualità come la sostenibilità e la sicurezza alimentare. L’agenzia si occuperà anche di rivisitare il logo per renderlo più contemporaneo. Inoltre, Nimai dovrà rivisitare il payoff per dare risalto alla value proposition e rinnovare l’identità visiva dando maggiore dinamicità alla color palette istituzionale. L’agenzia si occuperà anche del sito web, rinnovato nel design e nell’architettura dei contenuti.

Enrico Gribaudo (in foto), CEO di Turatti Group, ha dichiarato:

“La propensione all’innovazione e l’attenzione alla qualità delle nostre soluzioni cucite sulle singole applicazioni specifiche che hanno da sempre caratterizzato la nostra produzione devono essere riflesse anche nel nostro modo di comunicare e relazionarci al mercato. Con Nimai avviamo un percorso di riposizionamento che sappia da un lato informare in maniera efficace sui nostri vantaggi competitivi dall’altro trasmettere i valori di sostenibilità, sicurezza alimentare, affidabilità, rispetto delle materie prime e delle persone con cui collaboriamo.”

Tommaso Stefani, CEO di Nimai, afferma:

“La crisi pandemica ha ridotto le differenze tra marketing B2C e B2B. Per vincere le sfide competitive globali delle imprese B2B non è più sufficiente comunicare le funzionalità dei prodotti su cui è stato costruito il successo fino ad oggi. Nelle scelte dei buyer hanno sempre più peso il purpose aziendale, la responsabilità sociale, l’impatto ambientale dei prodotti/servizi, la cultura dell’innovazione, la vicinanza al cliente, la competenza e la reattività del servizio post-vendita. Tutte queste dimensioni, che sono proprie di Turatti Group, vanno raccontate attraverso una content strategy coerente lungo tutto il buyer journey”.