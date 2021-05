Deloitte, nuova sede a Milano a emissioni zero

Deloitte annuncia il trasferimento della nuova sede in Corso Italia 23, nel cuore di Milano. Da dicembre 2023 la società di consulenza lascerà il building di via Tortona e si sposterà nell’edificio progettato da Gio Ponti, Piero Portaluppi e Antonio Fornaroli.

I nuovi uffici, in prossimità della futura metropolitana M4 milanese, hanno ospitato fino al 2018 l’headquarter del gruppo Allianz, proprietario del complesso immobiliare. Gli accordi siglati tra Deloitte e Allianz Real Estate prevedono la firma di un contratto di locazione di 12 anni.

Il nuovo headquarter ospiterà circa 5 mila persone a partire dal 2023 e si estenderà su una superficie di 49 mila mq. Quello di Miliano, sarà uno dei primi edifici in Italia a emissioni zero, con più di 1.100 mq di nuove aree verdi. Il progetto di riqualificazione è stato realizzato dallo studio americano Skidmore Owings & Merrill (SOM), rispettando lo spirito innovativo che ha ispirato il progetto iniziale.

Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia, ha dichiarato:

“La scelta del nuovo edificio nasce per supportare la crescita del network e si inserisce con coerenza nel nostro programma Impact for Italy. In questo momento storico, in cui il lavoro e i suoi spazi vanno ripensati, vogliamo guardare positivamente al futuro e immaginare le nostre persone al centro di uno spazio lavorativo sostenibile e flessibile, che favorisca l’innovazione, l’inclusione, la creatività, il benessere e la più efficace collaborazione tra le nostre persone”.

La struttura si fonda sul concetto di campus, ovvero un unico complesso con tre building, costituito da aree interconnesse con percorsi orizzontali e verticali che permettono di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile. Il complesso occupa inoltre una posizione centrale in una zona iconica della città di Milano ed è caratterizzato da elevati standard di design, tecnologia e sostenibilità, che contribuiscono alla rigenerazione urbanistica e alla riforestazione della città.

Elena Vistarini, Real Estate Sector Leader di Deloitte Financial Advisory Italia, ha commentato:

“Il trasferimento in questo smart building permetterà a Deloitte Italia un’ottimizzazione del risparmio energetico attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili. L’edificio sarà Nzeb (Near Zero Energy Building), certificato Leed Platinum e Well Gold e sarà dotato di funzionalità “Smart Ready” personalizzabili, con un monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali. Le aree comuni dedicate a sport, business, ristorazione e tempo libero, e che includono un Auditorium e una Food Hall, introdurranno nuovi spazi di socializzazione intorno al luogo di lavoro, offrendo alle persone di Deloitte un ampio spazio multifunzionale”.