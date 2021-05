Marco Zapparoli confermato presidente di Adei

Marco Zapparoli è stato confermato presidente di ADEI, Associazione degli Editori Indipendenti.

ADEI si propone di rappresentare, sostenere e difendere sia gli editori indipendenti, sia l’idea di cultura plurale e libera di cui sono i principali portatori. Il valore dell’editoria indipendente è pari al 47,3% dell’intero mercato editoriale, secondo la ricerca realizzata da Gfk e ADEI presentata a fine aprile che ha messo in luce come gli indipendenti siano cresciuti del 34% nell’ultimo anno.

“L’editoria indipendente del nostro Paese è in costante crescita – dichiara Marco Zapparoli -. Dopo il varo di Lettura Day, manifestazione che gode di una notevole rete di partner e si basa sulla continuità, ADEI si propone come punto di riferimento anche per biblioteche, scuole e librerie e intende aggregare tutto il mondo del libro. Il prossimo obiettivo è portare a compimento una Legge organica a sostegno di tutta la filiera del libro, e dare giusta rilevanza e visibilità alle case editrici più piccole, alle start-up, all’editoria locale”.

Marco Zapparoli ha fondato Marcos y Marcos 40 anni fa e contributo attivamente ad iniziative come “Mulini a Vento”, “Investire in titoli”, “Giro d’Italia in 80 librerie”, ha fatto parte del Direttivo di BookCity e dato vita al Patto per la Lettura di Milano. I consiglieri eletti sono:

Francesca Archinto (Babalibri), Sante Bandirali (uovo nero), Eva Capirossi (Scritturapura), Eva Capirossi(Presidente AES), Isabella Ferretti (66th and 2nd), Anita Molino (Il Leone Verde), Giulio Perrone (Perrone Editore), Maura Sassara (Ex Orma).