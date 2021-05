Linea di accessori fashion lanciata da Notre-Dame

Notre-Dame decide di dare una svolta al mondo dei souvenir. Questa volta la celebre cattedrale parigina, nota anche per il romanzo di Victor Hugo e le comparse in molti film famosi ha fatto le cose in grande. Infatti, ha avviato una partnership con il brand Sophie Cano Paris e insieme hanno dato vita a una capsule di accessori, che vengono venduti solo nel concept store che si trova nei pressi della cattedrale e nel sito web ufficiale.

Sophie Cano Paris è un brand nato nel 2016, fondato dall’omonima stilista che ha precedentemente lavorato per importanti maison tra cui Alexander McQueen, Stella McCartney e Karl Lagerfeld. Gli accessori caratteristici del brand sono accessori da viaggio realizzati a mano in India. Le collezioni prevedono borse, ma anche piccola pelletteria, cinture, foulard e gioielli.

Questa partenership con Notre-Dame è sicuramente una novità, prima non si era mai assistito ad alleanze tra il mondo della moda e la Chiesa. Ma in seguito all’incendio avvenuto nell’aprile 2019, numerose aziende del settore moda, anche colossi come Lvmh e Kering, hanno contribuito a ricostruire la cattedrale di Notre-Dame.