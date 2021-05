Brown-Forman e gruppo Montenegro, nuova campagna con WLA per i marchi Jack Daniel’s

Jack Daniel’s lancia la nuova campagna “Make it Count”, a fine 2020, che ha lo scopo di mostrare lo storico brand con oltre 150 anni di vita sotto una nuova luce. In occasione di tale campagna è stata inaugurata una piattaforma incentrata sul cliente a cui viene dedicato il messaggio chiave dell’iniziativa: lo spirito audace e intraprendente di Jack.

L’obiettivo per il nuovo anno è quello di valorizzare la nuova piattaforma creando un piano sinergico e integrato tra i brand della famiglia, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey e Jack Daniel’s Tennessee Honey, e tra i vari canali.

Il piano della campagna è stato presentato dall’agenzia We Look Around (WLA) e ha visto l’entusiasmo del proprietario del brand, Brown-Forman e del distributore, Gruppo Montenegro, che hanno quindi deciso di proseguire con loro il lavoro iniziato l’anno passato. WLA, infatti si era già occupata sia dei canali On che Off Trade.

Cristina Dotti, marketing manager Brown-Forman Italia, ha affermato che “È davvero un piacere poter continuare a collaborare con WLA, una squadra che accoglie sempre con forza creativa ogni sfida. L’approccio integrato di WLA sui progetti del brand risponde al nostro principio globally led, locally infused, sapendo adattare al meglio nel mercato italiano i valori di Jack e lo spirito della nuova campagna Make it Count, colpendo il cuore e la mente dei consumatori. Il tutto parlando alla nuova generazione di spirit drinkers con un linguaggio al tempo stesso audace, contemporaneo e rilevante per loro”.

Sarà quindi WLA a gestire progettazione e diffusione di tutte le attività promozionali che Jack Daniel’s deciderà di mettere in scena in tutta Italia.

“Per noi è una grande opportunità ed una dimostrazione di grande fiducia da parte del cliente che decide di dare così continuità al nostro rapporto consolidando la partnership. Un’ennesima conferma che rafforza la presenza di WLA nella industry e la propensione dell’agenzia a lavorare cross channel allo sviluppo di piani sempre più integrati grazie al supporto della sister company Digital Paths”, dichiara Natale Porcino, managing partner di WLA.

La sinergia tra WLA e Jack Daniel’s, oltre alle attività sui canali On e Off Trade, continuerà a partire da settembre 2021 con la gestione di un piano through the line per il lancio di un nuovo prodotto per il mercato italiano.