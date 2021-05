Univideo: nomina Pierluigi Bernasconi presidente

Pierluigi Bernasconi è il nuovo presidente di Univideo, l’Associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD) e online (piattaforme di distribuzione digitale di categoria).

Al suo fianco, in qualità di Vicepresidenti, sono stati nominati Luciana Migliavacca, Presidente di Mustang Entertainment, Mauro Pezzali, Direttore Area Video 01 Distribution/Rai Cinema, Egidio Viggiani, Direttore Affari Generali e Istituzionali Prima Tv.

Bernasconi, Cavaliere del Lavoro, ha ricoperto ruoli manageriali rilevanti durante la sua carriera, in brand come Media World, di cui è stato il fondatore, Iper Montebello, E-price. Inoltre, è stato Vicepresidente di Aires e parte del board di Federdistribuzione. Ad oggi Bernasconi è anche Amministratore Delegato di Mondadori Bookstore.

Univideo, come guida, ha scelto un manager dalla grande esperienza nel retail e nel mercato B2C, insieme ad una una governance interna consolidata. Questo esprime la volontà dell’Associazione di supportare i cambiamenti in atto in un settore in continua evoluzione ma frenato, a livello mondiale, dalla crisi pandemica.

Sono molte le nuove sfide che Univideo dovrà affrontare: nei prossimi anni dovrà consolidarsi in un mercato audiovisivo caratterizzato da supporti fisici, sempre più tecnologicamente performanti in termini di prestazioni, con contenuti dall’alto valore esperienziale e un packaging capace di trasmettere cultura e storia, pensando alla condivisione familiare e al collezionista affezionato; e da un’offerta digitale pronta a rispondere in modo veloce e con un catalogo di film e contenuti ampio e alla portata di tutti, ai desideri di chi abitualmente trascorre parte del proprio tempo libero sul web. Le altre priorità riguardano l’ascolto, l’analisi e la comprensione dei trend di mercato, supportati da un consolidamento del valore della rappresentanza, oggi sempre più importante nel rapporto con le Istituzioni e i decisori pubblici e del mondo associativo.

Pierluigi Bernasconi ha dichiarato:

“Mi preme anzitutto ringraziare tutti gli associati Univideo per questo prestigioso incarico un ringraziamento che sento di estendere anche a Lorenzo Ferrari Ardicini che, insieme a tutto il Consiglio Direttivo uscente, ha guidato l’associazione in un periodo particolarmente complesso, dove la crisi pandemica certamente non ha aiutato. Le sfide che ci aspettano sono impegnative, dobbiamo mettere al centro le nostre imprese, i consumatori e il mercato e la storia che contraddistingue Univideo. Mi riferisco ad un modello di rappresentanza che punta ad essere non solo ascoltato ma anche coinvolto nel rilancio economico e industriale del nostro Paese, visto che l’industria audiovisiva ha un passato glorioso e vuole continuare ad essere protagonista in settori chiave quali la cultura e l’intrattenimento”.