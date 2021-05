Gvs, ricavi a 103 mln

Gvs ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi in crescita del 71% a 103 milioni di euro e realizzato un utile pari a 31,4 milioni (+26,18%). “I risultati conseguiti nel primo trimestre 2021 sono un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto nell’ultimo periodo per prepararci ad una fase di nuova normalità – ha commentato Massimo Scagliarini, nella foto, ad del gruppo emiliano, attivo nelle soluzioni di filtrazione – Ci siamo impegnati nel cogliere le opportunità legate ai cambiamenti del mercato e abbiamo incrementato la nostra capacità produttiva per prepararci all’accelerazione attesa nella sub-divisione HealthCare Liquid in vista del recupero delle normali attività ospedaliere. I prossimi mesi saranno ancora influenzati dal contesto che stiamo vivendo, ma il nostro team ha dimostrato di essere in grado di gestire cambiamenti e complessità di questo tipo”.