Christian Henderson, CEO per la filiale USA di MV Agusta

Il consiglio d’amministrazione di MV Agusta ha scelto Christian Henderson come nuovo Amministratore Delegato della filiale USA dell’azienda produttrice di moto dal 1945. A detta di Sardarov una scelta è una parte fondamentale del piano strategico studiato per ampliare il mercato oltre oceano.

Infatti, il marchio di Schiranna (nella provincia di Varese), oltre ad aver stretto una collaborazione con QJ-Motor per la vendita delle moto sul mercato cinese, non si dimentica del mercato americano. Anzi, la nuova nomina di Christian Henderson come nuovo CEO della filiale USA servirà proprio a implementare la presenza del brand oltre oceano.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta ha affermato a riguardo:

“Rafforzare la nostra presenza in un mercato così importante come le Americhe è una parte fondamentale del nostro piano strategico. Sono contento che Christian stia guidando la nostra operazione negli Stati Uniti, poiché porta al team una vasta esperienza e una leadership lungimirante e un passo avanti, oltre alla sua passione per le moto“.

La passione di Henderson per le moto è nata più di trent’anni fa: iniziata la sua esperienza lavorativa come un semplicissimo meccanico, ha gli ultimi otto anni da responsabile regionale delle vendite per Triumph in Florida e, sempre per il marchio inglese, negli ultimi quattro anche responsabile delle vendite per la zona meridionale degli USA.