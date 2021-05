VMLY&R: accoglie nuovi direttori creativi

Nel team VMLY&R entrano Cinzia Caccia e Nicoletta Zanterino come creative director e Paolo Boccardi come digital creative director.

L’agenzia di Wpp, dopo aver ottenuto molti incarichi tra cui Breil e Vittoria Assicurazioni, ha deciso di rafforzare il proprio reparto creativo.

Cinzia Caccia, ha alle spalle 15 anni di esperienza. Ha iniziato il suo percorso lavorativo proprio in VMLY&R con uno stage. Poi è passata in Leo Burnett, dove ha lavorato per numerosi brand nei settori fashion, luxury, beauty, food, tech e finance. Da subito si è distinta e ha assunto la direzione creativa in Lao Burnett, specializzandosi nelle campagne digitali.

In coppia con lei arriva Nicoletta Zanterino, prima copywriter e poi creative director in Leo Burnett. Zanterino ha collaborato con importanti agenzie italiane, come DDB, Young&Rubicam, Lowe e Bcube. Ha sviluppato una grande esperienza sui settori automotive, retail, telcom, food & drink, ottenendo molti riconoscimenti a Cannes, Epica, Eurobest e NewYork Festival.

Inoltre, da un paio di mesi è entrato come digital creative director Paolo Boccardi, uno dei direttori creativi italiani più premiati. Nei suoi vent’anni di carriera ha vinto 10 Cannes Lions e molti altri premi internazionali a Lia, OneShow, Andy Awards, ADC*E, Shark Kinsale, Crystal Awards, Epica e Clio.

Francesco Poletti, chief creative officer di VMLY&R, ha dichiarato:

“Sono felice di dare il benvenuto in VMLY&R a Cinzia, Nicoletta e Paolo, creative directors di grande esperienza, con un eccellente portfolio di campagne integrate sia su progetti locali che global, e con un ricco palmares di premi. Il loro indiscusso talento porterà nuova linfa in agenzia, facendo crescere i brand che si affidano a noi e valorizzando anche i giovani talenti”.