Sorgenia con Bebe Vio porta online gli stili di vita sostenibili

Nuova campagna per Sorgenia: la digital energy company sarà online dall’11 maggio sino a fine mese con una serie di mini-film, la cui protagonista è la campionessa mondiale paralimpica di scherma Bebe Vio.

La comunicazione si sviluppa con uno storytelling che enfatizza quanto la scelta dell’energia rappresenti oggi un importante tassello nell’adozione di uno stile di vita sostenibile.

Dieci diversi soggetti mostrano Bebe Vio in contesti differenti nei quali è chiamata a fare scelte quotidiane, sempre privilegiando l’attenzione all’ambiente. Un futuro sostenibile, infatti, si costruisce anche attraverso le decisioni di ogni giorno: quali scarpe acquistare, come fare la spesa, che sport praticare, quale fornitore di energia o connessione internet scegliere. Sorgenia – azienda green attenta a innovazione e trasparenza – mette a disposizione di tutti coloro che si preoccupano di sostenibilità e futuro strumenti concreti per ridurre il proprio impatto ambientale, a partire dall’App MySorgenia sino alla community dei Greeners. E lo fa “da sempre, non da ieri”.

Nel soggetto “Cura” (https://youtu.be/RABmWKjZPnc) vediamo Bebe sui tetti delle nostre case: il suo sguardo segue un percorso che passa dal negativo al positivo, dal passato caratterizzato da una città inquinata e “nebbiosa”, a una solare dove la natura torna a essere rigogliosa anche per effetto di una transizione verso forme di energia pulita e rinnovabile, come il fotovoltaico. E intanto la sua voce esorta: “Scegli. Puoi restare a guardare il mondo che si ammala ogni giorno di più, oppure puoi dargli la cura più potente: la sostenibilità“.

La creatività è firmata da RED Robiglio & Dematteis. La pianificazione, curata da TMM (Tailor Made Media), prevede investimenti sulle maggiori testate di informazione online, oltre che su media online locali e verticali e su YouTube.