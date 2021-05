Il Public Relations Global Network (PRGN) annuncia la nomina di Alexandra Diniță quale nuova Presidente del network

Il Public Relations Global Network (PRGN), tra i 5 più grandi network internazionali di agenzie indipendenti di relazioni pubbliche rappresentato in Italia da Sound Public Relations, ha eletto quattro nuovi rappresentanti, tra i quali la nuova presidente Alexandra Diniță, durante la virtual conference che si è appena conclusa.

I membri delle 50 agenzie di PR aderenti al PRGN e provenienti da tutto il mondo, che si sono riunite nei giorni scorsi in occasione del consueto incontro semestrale, hanno votato per l’elezione di quattro nuove cariche. La presidenza è stata assegnata ad Alexandra Diniță, general manager dell’agenzia Free Communication con sede a Bucarest in Romania. Alexandra subentra a Robert Bauer che assume la carica di chair dell’Advisory Board.

“Assumere la guida di una rete di agenzie globali in un anno in cui ci si avvia all’uscita dalla crisi economica determinata dall’emergenza Covid-19 è una sfida per la leadership che colgo con piacere come un’opportunità”, afferma la presidente Diniță. Architetto di formazione, Alexandra è oggi una professionista della comunicazione e titolare di un’agenzia, nonché atleta appassionata e madre di un ragazzo di 12 anni. “Una recente indagine condotta tra i membri del nostro network ha evidenziato la resilienza delle agenzie indipendenti che aderiscono al PRGN, le quali hanno siglato oltre 170 nuovi contratti nel primo trimestre del 2021. Un segnale forte e indicativo della qualità delle agenzie e della loro capacità di collaborare e scambiare conoscenze a livello globale che contraddistingue la nostra organizzazione. Il mio impegno, durante questo anno di avvicinamento al 30° anniversario del PRGN che ci celebrerà nel 2022, sarà volto a far crescere ulteriormente lo spirito e i valori del network” conclude Alexandra.

In occasione del recente meeting semestrale del PRGN sono inoltre state istituite le seguenti cariche:

Presidente designato

David Fuscus

President and CEO

Xenophon Strategies, Inc.

Washington D.C., United States

Tesoriere

Amanda Hill

Principal

Three Box Strategic Communications

Dallas, Texas

Segretario

Andy See Teong Leng

Principal Partner and Managing Director

Perspective Strategies

Kuala Lumpur, Malaysia