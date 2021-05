Chi è stato il CEO più pagato del 2020?

Il CEO, secondo la sigla inglese americano Chief Executive Officer, Managing Director in inglese britannico, Amministratore Delegato in italiano…tanti nomi per designare un ruolo guida all’interno della società di cui è parte, un ruolo di grande responsabilità, ma anche un’occupazione con lauta ricompensa in caso di successo.

Risulta dunque interessante dare un’occhiata a chi è stato il CEO più pagato al mondo nel 2020 secondo la rivista Forbes.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina, il portale di tecnologia cinese, l’amministratore delegato più pagato del mondo nel 2020 è stato Elon Musk. D’altra parte, il curioso imprenditore a capo di SpaceX e Tesla, era già rientrato al primo posto della classifica dei CEO statunitensi dell’anno 2019 stilata da Bloomberg. Un risultato, quindi, che non lascia sbalorditi!

Sembra che Elon Musk abbia ricevuto 11 miliardi di dollari da Tesla nel 2020, i quali derivano soprattutto dalle stock option che aveva accordato nel 2018: Musk, in pratica, è riuscito a raggiungere alcuni dei principali “obiettivi” previsti all’epoca ed è stato, perciò, ricompensato adeguatamente.

Ricordiamo che nel frattempo, il celebre imprenditore è diventato il terzo uomo più ricco del Pianeta.