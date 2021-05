AnitaB.org: sarà il Gruppo Mario Mele & Partners ad occuparsi delle Media Relation della Grace Hopper Celebration EMEA

Il Grace Hopper Celebration è il più grande convegno dedicato alle donne del settore tech nato nel 1994 negli USA.

La manifestazione, che richiama migliaia di donne da tutti gli stati, è considerata un momento di grande rilievo e prevede presentazioni, numerosi panel tematici, workshop e una Hall dedicata agli sponsor con speaker di rilievo in ambito tech, empowerment femminile, inclusion & diversity.

L’evento quest’anno amplia il suo raggio d’azione grazie all’organizzazione del primo evento pensato appositamente per Europa, Middle East e Africa.

Sarà Malala Yousafzai, Premio Nobel per la pace e attivista per i diritti umani, la speaker principale che siederà alla tavola rotonda insieme alla presidentessa e CEO dell’associazione, Brenda Darden Wilkerson il 26 maggio.

AnitaB.org ha affidato al Gruppo Mario Mele & Partners la gestione delle attività di media relation per l’Italia in occasione della prima virtual Grace Hopper Celebration EMEA che si svolgerà in streaming dal 25 al 27 maggio 2021.

L’obiettivo della Grace Hopper Celebration è dare supporto, fornire strumenti per lo sviluppo della carriera, prevedere momenti di formazione tecnica per eccellere in ambito lavorativo, consentendo alle donne l’accesso alle aziende e alle opportunità di lavoro nel campo della tecnologia.