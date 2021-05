Mercato libero luce e gas rinviato al 2023: le offerte per cambiare ora

Quali sono le offerte luce e gas più convenienti per chi sceglie di passare dal mercato tutelato al mercato libero.

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023. Nonostante manchi ancora diverso tempo, potrebbe essere molto utile iniziare a valutare fin da subito le soluzioni più convenienti tra quelle in circolazione, iniziando così a risparmiare.

Di seguito saranno presentate alcune delle migliori offerte luce e gas del mercato libero che è possibile attivare direttamente online, mettendo in evidenza gli aspetti più significativi che le contraddistinguono.

Attraverso un’analisi di tipo comparativo, è emerso che in questo momento le migliori offerte per cambiare sono quelle proposte da:

Pulsee;

E.ON;

Engie;

Tate.

ZeroVentiquattro luce e gas di Pulsee

Pulsee è uno degli operatori del mercato libero dell’energia e del gas naturale con il quale è possibile attivare una delle proposte più convenienti per risparmiare sia sulla componente luce sia sulla componente gas rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

La promozione in questione si chiama ZeroVentiquattro luce e gas e la si potrà attivare:

solo sulla fornitura di luce;

solo sulla fornitura di gas;

su entrambe le forniture, attraverso l’attivazione dell’offerta in modalità Dual Fuel.

La promozione ZeroVentiquattro luce è una tariffa conveniente e trasparente, in quanto non sono previsti costi nascosti o clausole difficili da comprendere in fase di sottoscrizione. La si potrà attivare nel caso di cambio operatore, voltura mortis causa, voltura ordinaria, subentro, prima attivazione, nuovo allaccio + prima attivazione.

Si tratta di una promozione a costo fisso, che prevede un prezzo della componente luce di 0,075 euro al kWh e che si potrà attivare – con il codice SOSL60 – con uno sconto del 60% sulla fornitura del primo anno.

L’offerta ZeroVentiquattro gas, invece, prevede:

un costo fisso del gas pari a 0,258 euro per Smc;

uno sconto del 45% con il codice SOSG45.

Energia 3.0 Light Mono 12 mesi di Engie

La proposta del fornitore Engie potrà essere attivata sulla componente luce o sulla componente gas (o ancora su entrambe le forniture in modalità Dual Fuel). Si potrà scegliere tra due diverse tipologie di tariffa:

la prima avrà un prezzo bloccato per 12 mesi;

la seconda avrà un prezzo bloccato per 24 mesi.

Ipotizzando una fornita di tipo residenziale a Milano con una potenza di 3 kW, un prezzo di tipo monorario e un consumo medio di 2.700 kWh dell’energia e di 1.400 m3 annui del gas si potranno risparmiare fino a 196 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato, nell’ipotesi in cui si dovesse scegliere Energia 3.0 Light 12 mesi.

Nel caso di Energia 3.0 Light 24 mesi si avrebbe accesso a un doppio risparmio, in quanto si riuscirebbero a risparmiare fino a 162 euro sul primo anno e altri 162 euro sul secondo anno.

Questa promozione comprende i seguenti vantaggi:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

la bolletta 100% digitale e la possibilità di pagarla tramite la domiciliazione bancaria;

la possibilità di monitorare facilmente e costantemente i propri consumi, grazie al servizio Domuscheck.

E.ON Luce e gas insieme

Luce e gas insieme del fornitore E.ON è una delle migliori offerte di tipo Dual Fuel tra quelle disponibili nel mercato libero e che si consiglia di attivare nel caso in cui si stesse cercando un nuovo gestore sia per la luce sia per il gas.

L’offerta propone:

un prezzo della componente luce scontato del 10% e pari a 0,0396 euro al kWh;

un prezzo del gas pari a 0,171 euro per Smc.

La promozione potrà essere attivata a prescindere dalla grandezza della propria abitazione: l’importante è che ci sia un solo contatore e che la potenza disponibile non sia superiore ai 15 kW.

Chi sceglierà E.ON Luce e gas entro il 31 maggio 2021, riceverà un bonus del 15% in bolletta derivante dagli acquisti effettuati su Amazon per le categorie abbigliamento, scarpe, borse e valigeria, gioielli, orologi, e così via. Nella pratica, più si comprerà su Amazon, più ci sarà la possibilità di risparmiare.

Tra i vantaggi della promozione, ci sono anche:

Energia verde, con la quale si avrà la Garanzia d’origine che attesta la produzione dell’energia da fonti 100% rinnovabili;

il programma Energy4People, un’operazione a premi valida fino al 31 gennaio 2022;

il bonus Porta un amico, con il quale sarà possibile ricevere un bonus in bolletta fino a 480 euro;

la possibilità di tenere sotto controllo bollette e consumi tramite l’applicazione My E.ON.

Tate Luce e gas

Un altro operatore del mercato libero dell’energia e del gas naturale con il quale si può risparmiare davvero sui consumi di luce e gas è Tate. Le sue offerte sono caratterizzate dal fatto di avere un prezzo fisso, dall’assenza di costi nascosti e di vincoli, dall’energia certificata da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la componente luce, è disponibile:

una tariffa di tipo monorario;

una tariffa di tipo triorario, che risulta davvero molto vantaggiosa.

