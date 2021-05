Alerion Clean Power, firmato accordo per lo sviluppo di tre impianti eolici in Romania

Alerion Clean Power (nella foto, l’a. d. Josef Gostner) ha firmato con Monsson Alma, società attiva nello sviluppo di progetti eolici in Romania, un accordo per lo sviluppo di tre impianti eolici in Romania con una potenza massima di circa 350 MW. Si prevede che il processo autorizzativo degli impianti in sviluppo sarà completato entro la fine del 2022. L’accordo consentirà ad Alerion di accelerare lo sviluppo in un mercato con grandi prospettive di crescita, grazie anche ai piani di sviluppo delle rinnovabili promossi dal governo rumeno, commenta una nota del gruppo.