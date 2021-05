IPG Mediabrands nomina Aisha Suleiman Head of Diversity, Equity & Inclusion EMEA

IPG Mediabrands e Kinesso annunciano la nomina di Aisha Suleiman, come prima responsabile del network per la diversità, l’equità e l’inclusione (DE&I) per la regione EMEA. In questo nuovo ruolo, Aisha Suleiman supervisionerà gli sforzi delle agenzie nella strategia, pianificazione ed esecuzione di attività DE&I, mantenendo la leadership locale responsabile degli impegni e degli obiettivi di diversity del network globale e promuovendo una maggiore collaborazione e connessione in tutta la regione. La nomina di Suleiman segue l’ingresso di Hermon Ghermay, Global Chief Culture Officer, nel settembre 2020, ed è un’ulteriore testimonianza dell’importanza che l’azienda sta attribuendo alla creazione di una cultura di equità ed eccellenza e nel diventare ancora più rappresentativa e inclusiva sia all’interno che all’esterno. Riportando sia a Debbie Brooks, Chief Talent Officer EMEA, sia a Hermon Ghermay, Aisha Suleiman farà parte dell’Executive Leadership Team regionale e collaborerà con gli stakeholder senior di Mediabrands e Kinesso, in tutta la regione, per definire la cultura organizzativa necessaria per guidare iniziative e cambiamenti culturali in larga scala all’interno del complesso ambiente aziendale. Suleiman è una pluripremiata testimonial di diversità e inclusione, arriva in Mediabrands con una vasta esperienza nello sviluppo di progetti che guidano il cambiamento positivo e migliorano le opportunità per tutti. Nel suo ruolo più recente in Amazon ha combinato la collaborazione con le istituzioni educative, in tutta la regione EMEA, per promuovere le competenze di cloud computing diventando Chair and Executive Board Lead di Amazon Black Employee Network. È anche la fondatrice di The Inclusive Culture, membro del Inclusion Board per la Rugby Football League e fondatrice di The World in Her Words. Aisha Suleiman è stata inserita nell’Empower 100 Ethnic Minority Future Leaders List 2020, oltre ad essere stata nominata come Investing in Ethnicity Top 8 BAME Future Leader.

“Aisha è una persona altamente qualificata, creativa, e culturalmente consapevole con un approccio istintivo al comportamento umano, insieme a un profondo apprezzamento delle differenze individuali in termini di abilità, personalità e motivazione. Siamo lieti che abbia scelto di unirsi a noi, poiché ci concentriamo ancora di più sui nostri sforzi DE&I in tutta l’azienda. Sono fiducioso che sarà fondamentale nell’aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in ​​tutta la regione, agendo come una testimonial chiave tra gli stakeholder senior e guadagnando il loro appoggio in iniziative che creeranno valore a lungo termine per la nostra organizzazione” afferma Christian Johansen, CEO IPG Mediabrands EMEA.

Hermon Ghermay dichiara: “Sono rimasta molto colpita dall’approccio inclusivo e incentrato sui valori di Aisha per la costruzione di una community, dalla sua passione per le persone e per questo lavoro, e anche dal coraggio, dalla creatività e dalla tenacia che mette in campo per dare vita a idee e progetti. Sono entusiasta di lavorare con lei per riuscire ad avvicinarci di più”.

Aisha Suleiman ha aggiunto: “Come network media leader a livello globale, Mediabrands detiene un enorme potere e una grande influenza quando si tratta di assumere un ruolo guida nella difesa della diversità e dell’inclusione attraverso il suo lavoro che raggiunge milioni di persone in tutto il mondo. Sono entusiasta di unirmi a Christian, Hermon e al team più ampio per contribuire a costruire un approccio più giusto ed equo alla base delle attività di Mediabrands e Kinesso, creando una comunità e una cultura che portino a risultati migliori per noi, i nostri clienti e, più in generale, per il mondo circostante”. Aisha Suleiman comincerà ufficialmente il suo incarico il prossimo 10 maggio con sede a Londra presso l’Headquarter Mediabrands e Kinesso.