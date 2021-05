Giuseppe Longo nuovo Marketing Manager per DN Agency

DN Agency, agenzia digitale del polo di comunicazione D’Adda27 – Milano Communication District, ha scelto Giuseppe Longo, un Senior Digital Marketing Manager con alle spalle un’esperienza decennale nel settore della comunicazione digitale. Longo ha, infatti, lavorato in numerosi segmenti della comunicazione prima di approdare in DN Agency, dal fashion all’automotive, dall’healthcare al fast-moving consumer goods, sviluppando competenze eterogenee.

Entrerà come membro della Divisione Strategist & Content e sarà suo compito gestire e curare l’ideazione e la gestione di piani di comunicazione digitale multicanale, strategia e pianificazione di digital advertising e attività di content e social media marketing.

Paolo Pedroni, Amministratore Delegato di DN Agency, che ha da poco acquisito Sales Cafe e ambisce a chiudere il 2021 con un fatturato di oltre 2 milioni ha dichiarato: “Siamo molto felici che Giuseppe si sia unito a noi, una nuova preziosa risorsa nel momento di crescita che stiamo vivendo“.

Ecco il commento dello stesso Longo circa la sua nuova carica: “Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare” commenta Longo. “Una realtà giovane, stimolante e allo stesso tempo con basi solide ed un futuro ben delineato. Sono sicuro che faremo grandi cose che porteranno alla crescita dei nostri clienti e dell’agenzia“.