Assoporti nomina Giampieri nuovo presidente ma lui si riserva

L’assemblea di Assoporti ha scelto con decisione unanime Rodolfo Giampieri come successore di Daniele Rossi per guidare l’associazione. Giampieri, che è l’attuale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, si è riservato di considerare meglio la proposta in seguito riflessioni personali. La sua decisione verrà resa pubblica nella prossima seduta dell’assemblea dell’associazione, prevista nei prossimi giorni.

Il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi ha dichiarato: “Ci siamo confrontati e tutti quanti compatti vorremmo designare il collega Giampieri quale presidente dell’Associazione. Ancora una volta abbiamo mostrato unione d’intenti e responsabilità su un argomento importante come la presidenza di Assoporti. Prendiamo atto e rispettiamo la sua richiesta di un minimo di tempo per decidere. Nel corso della prossima Assemblea, ci sarà modo di confrontarsi per la definizione del prossimo presidente“.

Dal canto suo, Giampieri si è detto “onorato di questa inaspettata ma veramente gradita proposta. Ho chiesto ai presidenti dieci giorni per prendere una decisione, legata soprattutto a motivi strettamente personali che in questo momento possono condizionare la scelta. Troppo importante questo incarico da non meritare una riflessione approfondita“.