Fedrigoni ha ceduto il security business a Portals

Portals, gruppo globale inglese specializzato in banconote e carte di sicurezza acquisirà il security business di Fedrigoni a Bollate (Milano), insieme ai relativi asset e dipendenti. In base ad accordi separati, gli inglesi potranno in futuro acquisire anche alcuni asset e macchinari di produzione, legati alla carta per banconote e passaporti, della divisione sicurezza di Fabriano. Sono un centinaio i dipendenti di Fedrigoni che confluiranno nella newco Fase srl, costituita per consentire l’operazione di cessione: le persone dello stabilimento di Bollate, il team commerciale e le figure di staff a supporto collegate al security business. “Portals è un player storico e in crescita, le nostre persone saranno in ottime mani”, ha detto l’Ad di Fedrigoni, Marco Nespolo, nella foto. Secondo Ross Holliday, CEO di Portals, “l’acquisizione del business fili di sicurezza e foils di Fedrigoni segna un passo avanti importante nella strategia del gruppo, che potrà così portare maggiore innovazione e valore ai clienti con le proprie banconote, carta per passaporti e carte di sicurezza”. Il completamento delle due distinte operazioni potrebbe avvenire nel corso del 2021, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni di prassi. Dall’acquisizione da parte del fondo di private equity Epiris, avvenuta nel 2018, Portals ha investito molto nel potenziamento delle sue attività di produzione di carta di sicurezza. A seguito dell’acquisizione di Bollate, il player inglese sarà in grado di offrire a tutti i clienti un’offerta integrata di carta, fili di sicurezza e foils, accelerando in modo significativo gli investimenti in una strategia integrata di innovazione. Portals intende infatti continuare la produzione di fili di sicurezza e foils a Bollate, investendo nella capacità di innovazione di tutte le sue strutture. Fedrigoni è tra i maggiori player in Europa nella produzione e vendita di diverse tipologie di carta ad alto valore aggiunto per packaging e grafica, e di prodotti autoadesivi per l’etichettatura. Con oltre 4.000 dipendenti tra Italia e sedi estere e 32.000 referenze in catalogo, il Gruppo vende e distribuisce in 130 Paesi nel mondo. A Fedrigoni fanno capo, nella divisione Paper, Cordenons e lo storico marchio Fabriano, con oltre 750 anni di storia, e, nella divisione Self-Adhesives, Arconvert e Ritrama, che ha portato il Gruppo a divenire terzo player delle etichette e dei materiali autoadesivi in Europa e in America Latina.