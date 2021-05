Le imprese del Veneto non crescono nel primo trimestre

Nei primi tre mesi del 2021 il numero delle imprese venete rimane pressoché stabile rispetto al bilancio di fine 2020, ma dal pre-pandemia mancano all’appello quasi 5 mila nuove imprese. È quanto emerge dai dati Infocamere sulla natalità e mortalità delle imprese nel primo trimestre dell’anno. Le iscrizioni tra gennaio e marzo sono state pari a 8.295. Nonostante un timido segnale di rimbalzo il bilancio delle iscrizioni degli ultimi 12 mesi confrontato con lo stesso periodo del 2019 fa segnare un volume di iscrizioni di nuove imprese stimabile in circa 5 mila unità in meno. Le cessazioni effettive rilevate nel primo trimestre del 2021 dal Registro delle Imprese sono state pari a 9.135 unità, un dato che, anche sommato alle cancellazioni decise d’ufficio dalle Camere di Commercio a seguito di una prolungata inattività delle imprese (di norma non considerato dalle rilevazioni), porterebbe tecnicamente il totale delle chiusure complessive a 9.463, azzerando di fatto le nuove iscrizioni.