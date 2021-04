Dude curerà la comunicazione di tutti i brand Sperlari

A seguito di una consultazione, Sperlari ha deciso di affidare tutti i brand dell’azienda (Sperlari, Gelatine, Saila, Dietor e Dietorelle) a Dude, dopo Pitch.

Selmi Bali Barissever è il Group Creative Director dell’agenzia Dude, al momento impegnata sulla campagna di lancio di un nuovo prodotto della storica azienda cremonese che produce e commercializza da ben 185 anni torrone, torroncini, caramelle, mostarda e dolcificanti, divenendo ormai da tempo immemore simbolo dell’industria dolciaria italiana nel mondo. Compito dell’agenzia di comunicazione sarà, oltre al lancio del nuovo prodotto, la reinterpretazione di tutti i prodotti Sperlari in un’ottica più moderna, innovativa e accattivante per il consumatore contemporaneo, senza perdere quel tocco di tradizione e storicità distintivo della famiglia Sperlari, ma con un occhio di riguardo all’acquirente più giovane.

Michela Caone, la Direttrice Marketing ha dichiarato: “i nostri brand sono marchi iconici che hanno fatto la storia del dolciario del nostro Paese. Sperlari, Galatine, Saila, Dietor e Dietorelle hanno accompagnato generazioni di italiani. Abbiamo scelto Dude perché siamo certi che possa essere il miglior portavoce della nostra fantastica storia in un modo nuovo e creativo. Nel rispetto della nostra identità e dei nostri valori, siamo certi che Dude saprà emozionare e stupire il nostro consumatore, valorizzando i nostri brand con spunti nuovi e originali, partendo dal lancio delle nostre caramelle per bambini senza gelatina animale“.

Non a caso Sperlari ha eliminato la gelatina animale da tutte le caramelle di propria produzione, una scelta etica e salutare per il consumatore ma anche ecologica e sensibile alle problematiche dell’ambiente e degli animali.

Ecco le parole di Selmi Bali Barissever verso questa nuova esperienza intrapresa dalla Dude: “Siamo davvero contenti di avere un cliente con questa storia alle spalle e questa visione al futuro ed è per noi motivo di orgoglio navigare insieme verso un mondo più consapevole dell’ecosistema che ci circonda. É sicuramente una grande soddisfazione accompagnare il brand in questo viaggio anche a livello di comunicazione“.