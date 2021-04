Clessidra Private Equity, accordo per acquisizione di quota di maggioranza di Mondodelvino

Clessidra Private Equity Sgr, per conto del fondo Clessidra Capital Partners 3, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Mondodelvino, gruppo vinicolo italiano considerato tra le eccellenze del settore, guidato dalla famiglia Martini, fondatrice dell’azienda insieme a Roger Gabb e a Christoph Mack nel 1991. La famiglia Martini, informa una nota, rimarrà nella compagine azionaria e continuerà a rivestire incarichi operativi di rilievo, insieme al resto del top management dell’azienda, assicurando così la continuità gestionale dell’azienda.

Caratterizzata da una crescita costante nel corso di tre decenni, la Mondodelvino è oggi stabilmente posizionata tra le prime venti cantine italiane e tra le prime dieci private. Il 2020 si è chiuso con ricavi in crescita di oltre il 6% e pari a circa 120 milioni di euro, per il 90% realizzati all’estero principalmente in UK, Germania, Paesi Nordici, Canada e Russia. La principale aziende del gruppo è Mgm Srl, con le tenute Cuvage, Ricossa, Poderi dal Nespoli e Barone Montalto.

L’investimento, si afferma, si inserisce nel più ampio piano di consolidamento nel settore vinicolo di Clessidra. Lo scorso mese il fondo aveva già acquisito la maggioranza della casa vinicola Botter, azienda veneziana tra i maggiori esportatori di vino italiano nel mondo. Insieme i due operatori costituiscono il primo operatore privato italiano in termini di ricavi complessivi con circa 350 milioni di euro realizzati nel 2020 e presentano un’elevata complementarietà sia in termini di denominazioni di vino che in termini di mercati geografici serviti. Andrea Ottaviano, Amministratore Delegato Private Equity, ha così commentato: “Dopo l’operazione Botter, abbiamo continuato a ricercare profili aziendali adatti al nostro progetto di creazione di un leader italiano del comparto. Mondodelvino, per posizionamento competitivo, orientamento internazionale e offerta di denominazioni e brand ha caratteristiche assolutamente compatibili con l’obiettivo strategico di consolidamento. La scelta di puntare su Mondodelvino è stata supportata anche dalla piena condivisione con la famiglia Martini e il resto del top management al nostro progetto”.

“Siamo molto felici che Clessidra, abbia deciso di includere Mondodelvino nel suo progetto di consolidamento – ha commentato la famiglia Martini – Siamo consapevoli del ruolo e dell’importanza di potere contare su un partner come Clessidra per accelerare il percorso di crescita e di sviluppo, mantenendo nello stesso tempo i valori dei fondatori. Vogliamo ringraziare i nostri soci storici Roger Gabb e a Christoph Mack per il prezioso contributo fornito in questi 30 anni e tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo dell’azienda. Siamo certi che Clessidra e il suo gruppo di lavoro ci affiancheranno in questo nuovo percorso, in linea con quanto già sta accadendo con la Botter”.

Anche la famiglia Botter ha commentato positivamente l’operazione: “Siamo molto contenti che la Famiglia Martini e Mondodelvino abbiano deciso di far parte del progetto avviato con noi da Clessidra.Il nuovo gruppo, in cui abbiamo investito, rappresenterà un player di riferimento per tutto il settore vitivinicolo italiano potendo contare su due aziende con un forte posizionamento competitivo nei principali mercati internazionali e con una rilevante complementarietà strategica”.