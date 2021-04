Roma, stasera riapre il Teatro dell’Opera

Saranno 500 gli spettatori del concerto di stasera alle 20.30 al Teatro dell’Opera di Roma. L’invito fatto ai cittadini, con i biglietti al prezzo speciale di 10 euro, è stato accolto con grande favore: i posti sono andati esauriti in sole 24 ore dalla messa in vendita. Dopo sei mesi di chiusura la Fondazione Capitolina riapre le sue porte al pubblico con un concerto sinfonico diretto dal maestro Michele Mariotti. L’Orchestra dell’Opera di Roma è impegnata in un programma interamente dedicato a Giuseppe Verdi, composto dai ballabili tratti dalle opere Macbeth, Don Carlos e Les vêpres siciliennes. «Finalmente possiamo riaprire il Teatro al nostro pubblico con un concerto gioioso diretto da Michele Mariotti, le musiche per i balli di alcune delle grandi opere di Verdi”, ha dichiarato il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes. “Durante gli scorsi mesi abbiamo cercato di trasformare la paralisi della pandemia in vitalità. Oggi, infatti, accogliamo gli spettatori in un teatro che è stato il set di spettacoli trasmessi in tv. E il nostro pubblico ha risposto con entusiasmo esaurendo in poche ore tutti i biglietti disponibili. È un bellissimo segno per il futuro prossimo del Teatro».

Il concerto, della durata di un’ora, consentirà al pubblico presente in sala di rientrare a casa senza violare le misure limitative della circolazione. L’evento di riapertura potrà essere seguito dal pubblico sulle frequenze di Rai Radio3 in diretta dal Teatro Costanzi.