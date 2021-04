Oliveira Baptista lascia la direzione artistica di Kenzo

Le strade di Kenzo e Felipe Oliveira Baptista si sono divise. Secondo il contratto firmato tra le due parti, il designer portoghese lascerà la direzione artistica della maison LVMH a fine di giugno. Ecco cosa ha dichiarato: “Sono stato onorato di lavorare per questa fantastica maison e per l’eredità del suo fondatore Kenzo Takada. Tengo a ringraziare il mio team per il suo talento e la dedizione”.

Oliveira Baptista è entrato nel team di Kenzo due anni fa, succedendo a Humberto Leon e Carol Lim, i fondatori di Opening Cerimony che sono stati al timone dell’ufficio stile della maison per otto anni.

Non è un addio facile quello di Oliveira, soprattutto in seguito alla morte da covid-19 di Kenzo Takada, passato a miglior vita a 81 anni nello scorso ottobre nell’American Hospital di Neuilly-sur-Seine a Parigi. Tuttavia, secondo quanto riporta Wwd, l’azienda sta già pensando al nuovo stilista da porre a capo del brand, per il quale si prevede un cambio di direzione e prospettiva.