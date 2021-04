Paolo Luigi Merli nuovo A.D. di ERG

L’Assemblea degli azionisti di ERG ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, confermato il Piano di Incentivazione pluriennale e Edoardo Garrone alla Presidenza.

Così, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore delegato il già Direttore Generale e CFO dell’azienda: Paolo Luigi Merli. Il cda ha anche confermato Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e Giovanni Mondini Vice Presidente, dopo aver dato un caloroso saluto a Luca Bettonte, amministratore delegato uscente che, negli ultimi nove anni di lavoro, ha permesso a ERG di ampliarsi e “affermarsi come Primario Player Europeo nelle rinnovabili attraverso una radicale trasformazione industriale”.

Così ha commentato Luca Bettonte: “Ringrazio il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo e il Consiglio di Amministrazione tutto per la fiducia e il costante supporto ricevuti in questi tre mandati come Amministratore Delegato. Ringrazio tutte le persone di ERG per la passione, professionalità ed impegno che hanno sempre dimostrato. Lascio la guida di ERG a Paolo che ha collaborato con me per 15 anni, duranti i quali abbiamo portato a compimento il lungo ed entusiasmante percorso di trasformazione e di crescita, che ho avuto il privilegio di governare. Nel futuro, come Consigliere e membro del Comitato Strategico, continuerò a dare il mio contributo alla crescita di ERG“.



Ecco invece le dichiarazioni di Paolo Luigi Merli in virtù della sua promozione: “Ringrazio gli Azionisti e il Consiglio per la fiducia accordatami ora e il supporto che riceverò in futuro. Consapevole delle sfide che ci aspettano sono più che mai fiducioso che la solidità industriale e finanziaria di ERG, le sue persone, un team manageriale di eccellenza recentemente rinnovato con crescita interna, ma anche con importanti innesti dall’esterno, siano la base per continuare il percorso di sviluppo, trasformazione e crescita che ha fatto del Gruppo ERG un leader europeo nelle rinnovabili“.



Anche Alessandro Garrone ha manifestato il suo ringraziamento in seguito alle novità intraprese dal Gruppo ERG: “Innanzitutto il mio più grande ringraziamento a Luca Bettonte per l’incredibile lavoro svolto in questi 15 anni in ERG, durante i quali abbiamo raggiunto risultati eccellenti. Come fu per me 10 anni fa anche Luca dopo tre mandati da Amministratore Delegato lascia il testimone ad un manager cresciuto internamente, Paolo Luigi Merli attuale Direttore Generale. Paolo ha preso parte e contribuito in modo significativo ad ogni singolo passo di questo straordinario percorso e sono certo sarà in grado di guidare il Gruppo nel suo ambizioso percorso di crescita, nel rispetto dei nostri valori etici”.