Cortina Digital Forum, si è chiusa la prima edizione

Si è chiusa la prima edizione del Cortina Digital Forum con dati importanti: 12 ore di streaming e diretta social, più di 60 speaker coinvolti, tra cui Ministri del Governo italiano, rappresentanti delle istituzioni europee, associazioni di categoria e top manager, e 1.200 persone collegate da tutta Europa e non solo. “Sono davvero orgogliosa del lavoro fatto dal team; una delle forze del Cortina Digital Forum è stata quella di aver portato le persone insieme, anche se solo virtualmente, per cercare di trovare percorsi e soluzioni condivise – dice Sandra Alverà, fondatrice e presidente del Cortina Digital Forum – abbiamo dato vita ad un evento di alto livello, dal respiro internazionale che vuole crescere nel futuro. Il forum ha raggiunto le sue tre ambizioni: mettere Cortina al centro di una mappa internazionale sulla centralità del digitale come volano di crescita e democrazia; avvicinare e coinvolgere il pubblico a temi essenziali per la vita di ognuno di noi; avvicinare partner importanti a Cortina, ma anche a tutto il territorio, tra istituzioni e imprese”. Fra i tanti argomenti toccati, anche il digitale nelle aree remote, un tema centrale, non solo per l’Italia. L’importanza di queste aree è innegabile e il Cortina Digital Forum è stata un’occasione di confronto, che ha portato all’elaborazione e alla firma della Cortina Declaration, tra i cui firmatari il ministro Patuanelli, parlamentari europei e italiani, con l’impegno a sviluppare le condizioni per le quali si possano portare aree rurali, montane, di confine e remote al passo con l’avanzamento digitale.