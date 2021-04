Calcio, non ci saranno arbitri italiani ai giochi olimpici di Tokyo 2020

Il Comitato Arbitri Fifa ha nominato 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti arbitri, 20 ufficiali video di gara e quattro arbitri di supporto) da 51 Paesi per arbitrare i tornei olimpici di calcio di Tokyo 2020. Cosi’ la Fifa sul proprio portale, che riporta l’elenco completo dei direttori di gara che partiranno per il Giappone. Assenti sul campo gli italiani, con il solo Marco Guida chiamato per operare al Var. Il torneo femminile si apre il 21 luglio 2021 con la Gran Bretagna-Cile al ‘Sapporo Dome’, e si conclude con la partita per la medaglia d’oro il 6 agosto 2021 con la finale allo Stadio Olimpico di Tokyo. La competizione maschile inizia invece il 22 luglio 2021 con Egitto-Spagna sempre al ‘Sapporo Dome’, con la partita per la medaglia d’oro che si svolgera’ il 7 agosto 2021 all’International Stadium di Yokohama. I tornei, che includeranno appunto l’uso della tecnologia Var per la prima volta in un evento olimpico, rappresentano per gli ufficiali di gara un ulteriore passo per il cammino verso per la Coppa del Mondo Qatar 2022 e la Coppa del Mondo Femminile in Australia e Nuova Zelanda 2023. Il Comitato Arbitri Fifa ha nominato 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti arbitri, 20 ufficiali video di gara e quattro arbitri di supporto) da 51 Paesi per arbitrare i tornei olimpici di calcio di Tokyo 2020. Cosi’ la Fifa sul proprio portale, che riporta l’elenco completo dei direttori di gara che partiranno per il Giappone. Assenti sul campo gli italiani, con il solo Marco Guida chiamato per operare al Var. Il torneo femminile si apre il 21 luglio 2021 con la Gran Bretagna-Cile al ‘Sapporo Dome’, e si conclude con la partita per la medaglia d’oro il 6 agosto 2021 con la finale allo Stadio Olimpico di Tokyo. La competizione maschile inizia invece il 22 luglio 2021 con Egitto-Spagna sempre al ‘Sapporo Dome’, con la partita per la medaglia d’oro che si svolgera’ il 7 agosto 2021 all’International Stadium di Yokohama. I tornei, che includeranno appunto l’uso della tecnologia Var per la prima volta in un evento olimpico, rappresentano per gli ufficiali di gara un ulteriore passo per il cammino verso per la Coppa del Mondo Qatar 2022 e la Coppa del Mondo Femminile in Australia e Nuova Zelanda 2023.