Kozel arriva in italia e si affida a Wavemaker per la campagna pubblicitaria

Il brand ceco di Birra Peroni fa il suo esordio nel nostro Paese con uno spot di McCann ideato dalla Wavemaker.



L’arrivo del marchio in Italia, svelato durante in evento in streaming, sarà promosso con una campagna pubblicitaria a tutto tondo che vede con oggi terminare la sua fase teaser, che ha visto come protagonisti l’influencer Frank Matano, il caprone Olda e che ha coinvolto Milano in un’attività di guerrilla marketing.

Birra Peroni porta sul mercato italiano il marchio di birra ceco Kozel, che con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti a livello globale, è già presente in 48 Paesi. Già dal lancio, Kozel sarà disponibile nella versione Premium Lager e Dark Lager, riconosciute per la piacevole bevibilità, tanto da aver ricevuto oltre 200 premi (fra cui il primo posto all’International Brewing Awards e al World Beer Award).

Con questo lancio, Birra Peroni vuole rafforzare la sua posizione nel mercato delle lager internazionali e portare nelle case degli italiani tradizione, ospitalità e collaborazione – i valori di Velké Popovice, il villaggio in cui il brand è nato.

Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director Birra Peroni ha spiegato che vogliono posizionare il marchio tra le premium lager internazionali nel mercato italiano e renderlo un marchio di punta nel nostro portafoglio. Le birre ceche sono apprezzate in tutto il mondo e hanno tra i tassi di crescita più alti negli ultimi anni. Hanno infatti un gusto ricco ma sono leggere e per questo sono apprezzate.

Gli ultimi trend del mercato birrario raccontano, infatti, il successo nello Stivale delle Lager Premium che pesano il 30% in valore, e crescono più velocemente del mercato birra. Kozel si posiziona nello specifico segmento delle lager premium internazionali, pari al 56% del comparto Lager Premium con un valore di circa 613 milioni di euro al 2019. A livello mondo, tra le birre internazionali, quelle ceche come Kozel vivono una particolare ascesa, registrando il più alto tasso di successo in volume “fuori dalla patria”: si parla del 29% in più dal 2014 al 2018.