SNAP ricavi e utenti in crescita

La capogruppo di Snapchat prevede un aumento del fatturato tra l’80% e l’85% nel secondo trimestre del 2021.

La compagnia statunitense ha chiuso i primi tre mesi del 2021 dell’anno con ricavi pari a 770 milioni di dollari, in forte crescita rispetto ai 462,48 milioni dello stesso periodo del 2020 e meglio dunque dei 743 milioni previsti da Refinitiv. Per il quarto trimestre consecutivo, il fatturato di Snap è risultato più alto di quello ipotizzato dal mercato. Gli utenti attivi sono arrivati a quota 280 milioni, +22% anno su anno (FactSet ne prevedeva 274,62 milioni). I ricavi medi per utente sono stati inoltre pari a 2,74 dollari contro i 2,72 dollari previsti sempre da FactSet. La perdita netta di Snap si è ridotta del 6% a quota 287 milioni di dollari.

Analizzando il secondo trimestre, Snap prevede una crescita del fatturato tra l’80% e l’85%, ha detto Derek Andersen, Chief Financial Officer, un’accelerazione significativa rispetto al +66% ottenuto nel primo trimestre. Previsioni, ha precisato Andersen, che tengono conto del possibile impatto delle modifiche alla privacy annunciate da Apple, modifiche che limiteranno la capacità di targetizzazione degli annunci pubblicitari dei social su quei device che utilizzano il sistema operativo iOS. Snap prevede inoltre di raggiungere a fine giugno circa 290 milioni di utenti attivi.

Andersen ha anche detto che, per la prima volta da quando è quotata, Snap può contare su un cash flow positivo, 126 milioni di dollari grazie ad un aumento di 131 milioni rispetto all’anno precedente.

Il Ceo di Snap, Evan Spiegel, ha invece annunciato che, per la prima volta, la base di utenti Android di Snapchat è più ampia di quelli che utilizzano iOS. Un soprasso significativo importante perché in passato la società aveva subito una frenata alla crescita degli utenti proprio a causa del mal funzionamento della app su Android. La ricostruzione dell’applicazione evidentemente ha funzionato.