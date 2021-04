KFC Italia si affida a Freeda Media per comunicare con i giovani

Freeda di Andrea Scotti Calderini è il nuovo partner per la comunicazione KFC per trasformarlo in un brand di riferimento per le nuove generazioni.

L’obiettivo della consulenza della media company fondata nel 2016 da Andrea Scotti Calderini e Gianluigi Casole sarà infatti quello di supportare KFC nel diventare un punto di riferimento per i giovani attraverso una strategia che utilizzerà sia i canali social che gli strumenti dell’advertising tradizionale. Freeda apre così un nuovo canale di business e una nuova prospettiva consulenziale per supportare il brand nel dialogo e nella costruzione di un posizionamento proprio verso GenZ e Millennials, mettendo a disposizione il proprio know how e l’esperienza maturata sui canali social.

Andrea Scotti Calderini, ceo & co-founder di Freeda Media, spiega come siano molto motivati dall’inizio di questo percorso con KFC che ci vedrà protagonisti nel ruolo di partner strategico per aiutare la marca ad ascoltare e comprendere a pieno le nuove generazioni e il loro approccio ai consumi, per poi tradurre queste informazioni in esperienze e attività di comunicazione in grado di coinvolgerle e rappresentarle a pieno. Paolo Toffano, head of marketing and communication di KFC Italia esplica come l’obiettivo è fare di KFC un generatore di contenuti rilevanti per il futuro di Gen Z e Millennials, quindi per il futuro di tutti noi