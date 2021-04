New York: apre un gigantesco negozio di Harry Potter

Nei pressi del Flatiron building, si prepara ad aprire il 3 giugno il negozio più grande del mondo dedicato ad Harry Potter e Animali Fantastici.

La nuova iniziativa di Warner Bros e Wizarding World è soprattutto entertainment a partire dal retail design fino alle esperienze fisiche e digitali.

Superato l’ingresso, dominato da una scultura enorme della fenice Fanny costruita da artigiani teatrali, i visitatori potranno scattarsi foto in posti come la cabina telefonica che fa da ingresso al Ministero della Magia, dentro gli stivali di Hagrid o con le bacchette magiche in mano, su un tavolo a disposizione di tutti. Le tecnologie digitali sono incorporate nel percorso e integrate con l’app Harry Potter Fan Club, come le chiavi incantate in AR sparse nel negozio per accedere a dietro le quinte, informazioni e video esclusivi.

Ci sono due esperienze in VR multiplayer, con storie interattive e in tempo reale. “Chaos at Hogwarts” permette di entrare a Hogwarts e sperimentare avventure e segreti; “Wizards Take Flight” invita a prendere in mano le bacchette per combattere contro i Mangiamorte nei cieli di Londra e intorno a Hogwarts. C’è un’area dedicata alla personalizzazione dei regali, una con i dolci che riproduce il negozio Mielandia e l’unica House of MinaLima negli Usa, il negozio dei graphic designer autori delle grafiche dei film.