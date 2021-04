Regina nuovo Presidente e Trovò vicepresidente di Fondimpresa

Il CdA di Fondimpresa ha nominato all’unanimità Aurelio Regina, membro del Collegio di Presidenza di Confindustria, come nuovo presidente e Annamaria Trovò come vicepresidente. Fondimpresa è il fondo interprofessionale più importante di Italia per la formazione costante di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil ed è aperto ad aziende di ogni settore e dimensione. Rendere la formazione semplice e di facile fruizione per aziende e lavoratori, elemento essenziale per l’innovazione e lo sviluppo, è l’obiettivo primario dell’impresa.

Regina è già vicepresidente nonché azionista di Manifatture Sigaro Toscano, Presidente di Sisal, Sisal Group e del Gruppo Defence Tech e, inoltre, nel 2019 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere del Lavoro.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Regina sulla sua nuova nomina in Fondimpresa: “Ricoprire una carica così prestigiosa ed importante in un periodo molto delicato per la vita del Paese, mi riempie di orgoglio e di responsabilità e per questo voglio ringraziare Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. L’emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente la necessità di competenze digitali ed il valore di una formazione continua e aggiornata per il lavoratore. Il lavoro sarà sempre più qualificato e ancor di più in continua evoluzione, per stare al passo con gli obiettivi che ci impongono di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e con lo sviluppo del sistema produttivo. Su questo punto Fondimpresa continuerà a dare tutto il sostegno possibile, migliorando e aumentando gli strumenti e le opportunità di formazione a beneficio soprattutto delle piccole e medie imprese del Paese, che rappresentano l’ossatura portante della nostra economia. Fondimpresa dovrà continuare ad impegnarsi per definire le competenze di oggi e di domani, diventando sempre di più uno strumento cardine al servizio del lavoro, dell’impresa e della società. Ringrazio il mio predecessore Bruno Scuotto per aver ulteriormente valorizzato il ruolo di Fondimpresa e della formazione specie in questi anni così difficili”.

Annamaria Trovò, nominata vicepresidente del fondo, ha conseguito la laurea con lode in scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano, è membro del consiglio di amministrazione di Mefop, di Fondi Sanitari, di Fondi di Solidarietà, enti e società, nonché dirigente nazionale Cisl. Ha affermato: “Per affrontare i cambiamenti tecnologici e organizzativi dando qualità e stabilità al lavoro e prospettive di crescita alle imprese è necessario e prezioso investire sulle persone, investire in formazione. La formazione continua dei lavoratori è un fattore strategico per la ripresa e rappresenta la migliore forma di tutela per i lavoratori. Nella costituzione di Fondimpresa le parti sociali hanno avuto lungimiranza e visione. Fondimpresa è uno strumento fondamentale per accompagnare e sostenere i necessari investimenti formativi contribuendo alla creazione di opportunità per lavoratori e imprese”.