Al-Khelaifi nuovo presidente Eca, sostituisce Agnelli

Il Comitato esecutivo della European club association (Eca) ha nominato proprio presidente Nasser Al-Khelaifi, (presidente e ad del Paris Saint-Germain). Il dirigente del Bayern Monaco Michael Gerlinger è stato nominato primo vicepresidente ed affiancherà gli attuali numeri due Edwin van der Sar (Ajax), Dariusz Mioduski (Legia Varsavia) e Aki Riihilahti (Helsinki).

Nella nota con l’annuncio delle nomine, l’Eca dichiara di accogliere “con favore la decisione dei suoi ex club membri di non portare avanti il progetto ‘Superlega‘, dopo la netta condanna da parte dell’intera comunità calcistica e della società nel suo insieme“.

“Tali eventi – continua la nota – hanno ricordato che i proprietari sono i custodi dei loro club, che sono fari storici che significano così tanto per i fan e le loro comunità“. L’Eca sottolinea infine che “sia responsabilità di ogni club garantire lo sviluppo del calcio e lasciarlo in un posto migliore per la prossima generazione; non per smantellarlo puntando al guadagno finanziario“.

ansa.it