NEF sceglie DENTSUX e torna in TV con il marchio Re Salmone

Dopo la negoziazione, dentsuX ha ottenuto il budget di comunicazione di La Nef, che è una realtà imprenditoriale nel campo della pesca. L’agenzia media di Dentsu è già impegnata per una campagna pubblicitaria televisiva con il marchio La Nef-Re Salmone prodotto da Winter.

Nico Palazzo, Vice Presidente di La Nef ha dichiarato: “Il lancio della campagna TV Re Salmone rappresenta per noi un importante traguardo che celebra la crescita e la solidità del nostro marchio nel mercato italiano. Il nostro costante investimento in comunicazione è un impegno necessario a supporto di ogni azione strategica, e questa nuova campagna televisiva è il riflesso di un’azienda in forte crescita, che investe in maniera significativa e mirata nel proprio marchio”.

Il progetto TV fornisce un mezzo di comunicazione volto ad aumentare la visibilità e la considerazione del marchio La Nef-Re Salmone. Il piano prevede anche canali tematici selezionati come Gambero Rosso e Food Network. Il comunicato stampa ha spiegato che è stata prestata particolare attenzione ai programmi televisivi in ​​prima serata, che includevano programmi di informazione e intrattenimento relativi al target, che successivamente hanno attirato l’attenzione di un gran numero di telespettatori.

La campagna pubblicitaria è iniziata il 15 aprile e durerà fino al 24 aprile. Quindi, sarà trasmessa di nuovo dal 29 aprile al 1 maggio.