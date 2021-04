Nimai curerà la comunicazione social di Aidexa

Nimai, agenzia di marketing esperta nella realizzazione di strategie e contenuti social mediali, curerà la parte di comunicazione digitale di AideXa, la fintech con a capo Roberto Nicastro e Federico Sforza che si occupa esclusivamente delle piccole imprese e partite iva italiane.

L’amministratore delegato di AideXa ha dichiarato: “AideXa è stata ideata per gli imprenditori e la chiave per rispondere alle reali esigenze di chi fa impresa è in quel “fattore X”. Con la tecnologia siamo convinti di poter facilitare il lavoro dell’imprenditore con semplicità, velocità, trasparenza e sicurezza. Un segmento ancora poco ascoltato dal mondo finanziario e su cui crediamo ci siano ampi margini di sviluppo, per contribuire alla crescita di produttività e digitalizzazione del Paese”.

“Collaborare con una realtà come AideXa che mette l’innovazione e le persone al centro della sua missione è una straordinaria opportunità di allenare la nostra capacità di interpretare e comunicare il cambiamento – ha spiegato Tommaso Stefani, ceo di Nimai (in foto) -. E’ molto stimolante per noi sostanziare un posizionamento dove si incrociano i temi competitivi più attuali e rilevanti del settore bancario e non solo: open banking, educazione finanziaria, digitalizzazione del PMI, intelligenza artificiale, trasparenza e sicurezza nella gestione dei dati, semplificazione della relazione banca-cliente, velocità di erogazione del credito, attenzione alle persone”.

Alla base di questa partnership è prevista una strayegia digitale che fa leva sugli elementi diversi del brand e su uno storytelling che si sviluppa su due vie: una valoriale, incentrata sul racconto emozionale, empatico ed umano per far avvicinare le persone al brand, e l’altra di prodotto, ossia una comunicazione mirata e diretta per informare le PMI e le partite IVA dei vantaggi e delle offerte messe a disposizione dall’ambito tecnologico e normativo