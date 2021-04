Torna “Milano da Leggere”

“Milano da Leggere”, l’iniziativa di promozione della lettura organizzata dall’Area Biblioteche del Comune di Milano che propone una selezione di libri digitali scaricabili gratuitamente dal sito, riparte, arrivando alla sua sesta edizione. Sarà possibile scaricare gli ebook anche in giro per la città, mentre si passeggia o si aspetta il tram: basterà inquadrare il qrcode presente sui manifesti dell’iniziativa o copiare il link dagli schermi che invitano al download per accedere al testo del libro. Grazie ad ATM S.p.A, partner tecnico dell’iniziativa, il download è possibile anche su tutta la rete della metropolitana e dei mezzi di superficie. Quest’anno la rassegna torna a tingersi di giallo, come la sua prima edizione, offrendo al pubblico dei lettori dieci romanzi tra polizieschi, thriller e noir, ma anche una galleria di personaggi singolari che si muovono per le strade di Milano, in luoghi riconoscibili o da scoprire, testimoni dei cambiamenti che l’attraversano. I dieci titoli sono disponibili gratuitamente grazie alla collaborazione degli autori e degli editori Corbaccio, Frilli, Marsilio, Mondadori, Piemme, Rizzoli, Sellerio, Sonzogno, Tea, Todaro che hanno messo a disposizione le loro opere. “La scorsa edizione di ‘Milano da Leggere’, realizzata durante il primo lockdown e dedicata a ‘I Talenti delle Donne’, ha riscosso un grande successo con oltre 142mila download effettuati – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. È straordinario vedere come le nostre biblioteche riescano a offrire sempre nuove occasioni di lettura”. “Milano inoltre – ha proseguito l’assessore Del Corno – è sempre al centro di tutte le edizioni, che siano dedicate al fumetto o alla comicità, al giallo o alla creatività femminili; e anche in questa nuova edizione Milano è non solo lo scenario delle storie, ma anche la coprotagonista di questi delitti alla milanese. Ancora una volta quello che emerge è il racconto a più voci della città, con le sue luci e le sue ombre, una città a tante dimensioni e in continuo cambiamento”. Dopo la prima uscita di lunedì 19 aprile, gli ebook saranno pubblicati con cadenza settimanale, ogni mercoledì fino al 23 giugno. Tutti i titoli saranno scaricabili fino al 30 giugno. Il calendario: 19 aprile Paolo Roversi, La confraternita delle ossa; 28 aprile Romano De Marco, Nero a Milano; 5 maggio Emilio Martini, La regina del catrame; 12 maggio Alessandro Robecchi, Questa non è una canzone d’amore; 19 maggio Deborah Brizzi, La stanza chiusa; 26 maggio Alessandro Bastasi, Era la Milano da bere; 2 giugno Paola Sironi, Donne che odiano i fiori; 9 giugno Leonardo Gori, Non è tempo di morire; 16 giugno Rosa Teruzzi, Ultimo tango all’Ortica; 23 giugno Luca Crovi, L’ombra del campione.