Carlo Grillo nuovo managing director di Kinetic Italia

Kinetic Italia, filiale locale del network internazionale Kinetic Worldwide specializzata in attività outdoor, dopo aver nominato Keith Kaplan CEO di Kinetic Worldwide, ha ora annunciato il rilancio del brand anche in Italia. Carlo Grillo, ex COO di Kinetic Italia, farà da direttore generale e guiderà il mercato locale.

Pertanto, da oggi, il suo compito è rappresentare il marchio Kinetic in Italia, il cui spirito e risultati sono in linea con gli standard internazionali, e lavorare a stretto contatto con il team di esperti di outdoor di GroupM e l’organizzazione media del gruppo.

L’azienda ha spiegato nel comunicato che la nuova gestione sarà implementata attraverso il coordinamento, l’orientamento e il supporto in due aree: l’area commerciale e l’area strategica. “La prima si focalizzerà sulla massimizzazione del valore generato per i clienti grazie alle migliori partnership e guidando l’area del Trading & Inventory sul mezzo, sviluppando il digital, la crescita del programmatic – in completa sinergia con Xaxis – e grazie al lancio di nuovi prodotti. La seconda, invece, si avvarrà del supporto di tutte le attività di marketing e ricerca necessarie per proteggere e far accrescere il valore dell’out-of-home, non solo per i clienti attuali, ma soprattutto per l’attivazione di nuovo business”.

Massimo Beduschi, chairman e CEO di GroupM Italy, ha dichiarato: “Il 2020 è stato un anno di grande trasformazione per tutti noi. La pandemia e la conseguente emergenza sanitaria hanno bloccato il nostro paese e questo ha comportato un andamento particolarmente turbolento anche per la pubblicità out of home. Faccio un grande in bocca al lupo a Carlo per questa nuova sfida, certo che l’l’out of home potrà tornare presto a dare il meglio di sé“.

Così, invece, Carlo Grillo ha commentato la sua nuova posizione: “Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida professionale che accolgo con grande determinazione, e di avere l’opportunità di guidare il mercato italiano lavorando in completa sinergia con le agenzie del Gruppo e i clienti con l’obiettivo di dare nuovo vigore al mondo dell’out of home“.